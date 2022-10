El torbellino de emociones de Ana Milán en ‘Joaquín, el novato’: valentía, amor y su particular sentido del humor

Ana Milán llega con desparpajo a su encuentro con Joaquín Sánchez para enseñarle todas las caras del mundo de la interpretación. La actriz comienza explicando el origen de su nombre artístico en ‘Joaquín, el novato’.

“No me puedo imaginar el mundo sin mi hermana”

La infancia de la invitada ha estado marcada por tres personas muy importantes en su vida, sus padres, de los que se ha heredado el honor y la delicadeza, su hermana Maribel, “esa persona que siempre me recuerda que tengo un hogar” en palabras de la alicantina y su hijo Marco, del que se ha mostrado tremendamente orgullosa.

Los primeros pasos para convertirse en actriz, los dio cuando desestimó la petición de matrimonio de un novio. “Ese verano decidí apuntarme a la escuela de interpretación” relata la invitada de ‘Joaquín, el novato’. Una profesión que tiene que estar marcada por la vocación, al ser uno de los oficios con más paro de este país.

“Siempre me ha gustado contar historias”

La actriz confiesa que siempre le ha gustado contar historias y ha explicado cómo se prepara los castings en su carrera, “los personajes se crean con preguntas”, así ha recordado sus primeros papeles en series de televisión y confiesa tener guardado el discurso de los Goya en su teléfono móvil para el día en el que reciba el galardón.

Milán ha querido que Joaquín Sánchez aprendiera a sacar sus sentimientos desde dentro y le ha preguntado a quién dedicaría el éxito de su carrera profesional el día en el que decida colgar la botas. Un momento en el que el futbolista ha tenido que tragar saliva y muy emocionado ha recordado la relación tan especial que tenía con su tío Joaquín en la niñez.

A la hora de hablar del amor, la invitada de ‘Joaquín, el novato’ se ha definido como una mujer afortunada en asuntos del corazón, “he tenido tipazos en mi vida, y hasta los gilipollas me han enseñado algo” confiesa. Para Milán, las grandes lecciones de su vida las ha aprendido con los hombres y se queda con una frase, “hay que olvidar al maestro y quedarse con la lección”.

La actriz ha explicado lo dañino de los bulos en la vida personal, relatando un complicado episodio que tuvo tras una ruptura sentimental en el que no podía salir de casa al tener fotógrafos en su puerta. Su madre también ha sufrido alguna noticia falsa en la prensa, al pensar que su hija Ana Milán se había casado sin contárselo. “Te pasas de independiente” me dijo mi madre, asegura la actriz con una sonrisa.

Joaquín, a sus invitados: "¿Cómo grabáis la escenas de sexo?"

Álex O`Dogherty, Melani Olivares y José Corbacho se sientan a la mesa con Ana Milán y Joaquín Sánchez para contar anécdotas de la profesión. Entre lo que más curiosidad le provoca a Joaquín es descubrir cómo se ruedan los besos y las escenas de sexo. Una pregunta que José Corbacho remata con un beso en la boca del futbolista. “No eres nadie, si Corbacho no te ha dado un pico” sentencia Ana Milán.

El novato se enfrenta al primer paso en una escuela de interpretación, la improvisación. Joaquín Sánchez se prepara junto a Ana Milán para realizar una secuencia en la piel de una pareja que lleva cinco años de relación.

La improvisación de Joaquín Sánchez pilla totalmente desprevenida a la actriz desde el primer momento, el atuendo del futbolista la desconcentra y entra en un ataque de risa. “Pero si pareces Jerry Lewis” exclama Milán al ver el outfit del presentador.

Una improvisación que no mejora en su segundo intento, cuando Joaquín utiliza ‘tuvimos carricoche’ por no usar la expresión relaciones sexuales. Una frase ante la que Ana Milán no puede seguir interpretando su papel, “¿Carricoche, pero que mierda de expresión es esa?” le increpa la actriz entre risas.

La guinda como actor la pone Joaquín Sánchez con el papel de John Travolta en ‘Pulp Fiction’. Ana Milán y el futbolista recrean la secuencia del baile de la mítica película caracterizados como Travolta y Uma Thurman. Una divertida secuencia en la que Joaquín disfruta de lo lindo junto al torbellino de Ana Milán.