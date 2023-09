Tamara Falcó con Joaquín, el novato: "Quiero ver cuál es tu arte"

TamaraFalcó es una cara más que conocida en Antena 3. La socialité y colaboradora de El Hormiguero ha demostrado en varias ocasiones no tener pudor en hablar sobre su vida más íntima, llegando a detallar en el programa de Pablo Motos cómo sería su boda.

En esta ocasión, la marquesa de Griñón estará con Joaquín Sánchez para intentar averiguar "cuál es su arte". El exfutbolista tratará de aprender cómo se comporta la clase más alta de la sociedad a la vez que conoce a Tamara.

"No, no, no...". El próximo jueves a las 22:45 podremos ver la desesperación de la socialité intentando enseñar a Joaquín, el novato algo tan simple como doblar una servilleta. ¡Te esperamos!