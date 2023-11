Susana Saborido, al ver desfilar a Joaquín con los zapatos de Bárbara Rey: “Qué te gustan a ti unos tacones”

La invitada de Joaquín, el novato ha avisado al exfutbolista de los complicado que lo tiene en el programa para llegar a aprender todo sobre el mundo del espectáculo. “Te voy a enseñar algunas cosas de mi profesión, no todas porque elefantes no he traído”, le ha avisado Bárbara Rey bromeando al Novato.

La vedete le ha puesto su primera prueba a Joaquín, calzarse los zapatos de tacón. “Empezamos fuerte”, le ha dicho el exfutbolista a su invitada ante su primer desafío en el programa.

El Novato se ha mostrado entregado a la petición de la artista, se ha calzado los zapatos de tacón y una boa de plumas y ha comenzado a desfilar como una verdadera estrella del mundo del espectáculo.

“Que te gustan a ti unos tacones”, le ha dicho Susana Saborido al ver a Joaquín subido sobre los zapatos de la vedette.

Barbara Rey se ha quedado totalmente sorprendida al ver a Joaquín andar con los tacones, “me da miedo, ¡qué competencia!”, ha afirmado la artista ante lo desenvuelto que estaba el exfutbolista. ¿Tendrá futuro el Novato en el mundo del espectáculo?