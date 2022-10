El sufrimiento de Joaquín ante la novatada de Rosario Flores: "Se me ha salido un huevo"

Tras el calentamiento de la voz con el diafragma y la vocalización, Rosario Flores le ha propuesto un nuevo ejercicio a Joaquín Sánchez. “Haz el pino que se te va a poner la voz que no veas” le dice la cantante al futbolista.

El novato sigue las instrucciones de su maestra y se pone a hacer el pino no sin poco sufrimiento. Antonio Carmona apoya a Rosario Flores en la novatada, “a mí también me la hicieron cuando estaba en los tablados flamencos” confiesa el cantante. Joaquín Sánchez no lo duda y se pone a hacer el pino, “cuando me veas morado, avísame” le pide a la invitada de ‘Joaquín, el novato”.

“Me he mareado y todo” aseguraba Joaquín Sánchez tras poner en practica los consejos de la artista para enfrentarse al mundo de la música. El presentador cree que se le ha salido un testículo realizando los ejercicios que le ha mandado Rosario Flores.

Antonio Carmona le sugiere a Joaquín Sánchez contar un chiste por bulerías. Una acción que el futbolista acepta encantado. El cantante empieza a tocar la guitarra y el futbolista relata el chiste. ¿Cómo habrá quedado esta nueva forma de hacer humor?