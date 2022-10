Los problemas de Joaquín para leer el autocue: “¿Quién le está dando a esto? Este es del Sevilla"

Joaquín Sánchez quiere empaparse de todo lo que ocurre en el plató de un programa como ‘El Hormiguero’. Para ello, Marron se convierte en su mejor guía a la hora de ayudarle a descubrir cuál es su perfil bueno o cómo se lee el autocue.

“¿Qué es el autocue? No tengo ni idea” confesaba el futbolista cuando le nombraban el aparato. Marron le explica su función, la de un espejo que te saca el texto en cámara para que lo vayas leyendo en el programa.

El novato decide probar a leer el autocue, cuando empieza a leer no puede más y se traba, “¿Quién le está dando a esto?, ¡es imposible!” exclama Joaquín Sánchez ante la velocidad que toma el texto.

“Marron me ha tomado el pelo por completo, no ha leído tan rápido ni en el colegio” asegura el futbolista ante la misión de leer el autocue, que le ha demostrado que no es nada sencillo.