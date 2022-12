La pasión por la música de Vicente Vallés: “Soy muy rockero, me encanta AC/DC”

“Me encanta la música, mi tercera vocación tras el fútbol y la música era el periodismo” asegura Vicente Vallés en el programa. Joaquín quiere saber cuales son los gustos musicales del invitado, “¿no serás heavy?” le pregunta el novato.

“Pues me gusta el rock y me encanta ACDC” confiesa Vicente Vallés ante la sorpresa del futbolista. El presentador destaca a Los Bealtles como su grupo favorito y de ahí pasa por Supertramp o David Bowie.

Vicente Vallés asegura que últimamente se ha aficionado mucho a Oasis. “Nunca me había interesado mucho, pero cayó un disco entre mis manos y me he enamorado” asegura el invitado de ‘Joaquín, el novato’.