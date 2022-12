La desconocida vocación de Vicente Vallés: “Yo jugaba al fútbol antes de que el hombre pisase la Luna”

La primera vocación de Vicente Vallés fue el fútbol, “yo jugaba al fútbol antes de que el hombre pisase la Luna” asegura el periodista al considerarse un verdadero forofo de este deporte.

El presentador de Noticias envidia el éxito de Joaquín en el mundo del fútbol, “me habría gustado ser cómo tú, pero no tenía el talento suficiente” le dice Vallés al presentador de ‘Joaquín, el novato’.

Ante esa pasión, Vicente Vallés confiesa que comenzó siendo periodista deportivo, “aunque no quería hacerlo, me encanta el deporte en general, pero no quería dar información deportiva”.

Para descubrir los conocimientos del periodista sobre el mundo del fútbol, Joaquín le pregunta por cómo va el Betis en la temporada. Vicente Vallés le da su respuesta bromeando, “va muy bien por poco tiempo, aunque es un equipo que cae muy bien en general”.

Vicente Valles y Joaquín hacen la comparativa entre los equipos y las aficiones de los equipos de sus amores, el Atlético de Madrid y el Betis.