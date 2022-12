Los Morancos en ‘Joaquín, el novato’: sus inicios junto a Alejandro Sanz, el nacimiento de Antonia y Omaita y el humor como filosofía de vida

Los Morancos llegan con todo su arte a ‘Joaquín, el novato’ con la intención de hacer debutar al futbolista junto a ellos en un teatro aprovechando todo el sentido del humor natural de Joaquín Sánchez.

Los humoristas hablan de sus inicios hace 42 años, cuando César comenzó a actuar junto a su amigo Curro y Jorge aprovechó la ocasión para hacerse pasar por mormón para boicotear la actuación de su hermano.

"Empecé boicoteando el show de mi hermano"

Los Morancos hablan de sus inicios, donde confiesan que en Madrid el chaval que tocaba la guitarra junto a ellos era Alejandro Sanz. Además, los hermanos Cadaval han hecho una reflexión sobre lo importante que es tener a gente que te abra el camino cuando empiezas en el mundo del humor. Sobre esas personas, los invitados de ‘Joaquín, el novato’ relatan una divertida anécdota junto a Concha Velasco.

Los chistes son otra de las facetas a destacar en el mundo del humor. Joaquín y César Cadaval se retan a contar chistes en una divertida batalla. Los humoristas explican al futbolista la importancia de vivir la calle para encontrar esos chistes, “la realidad siempre supera a la ficción” aseguran Los Morancos.

"Nadie confiaba en Antonio y Omaita"

Dos personajes muy queridos de los hermanos Cadaval son Antonio y Omaita. Los sevillanos recuerdan el origen de estos dos personajes y afirman que nadie confiaba en ellos cuando los querían interpretar en televisión.

Los Morancos hace un recorrido por las historias que les han ocurrido junto a sus seguidores y Joaquín le interrumpe sobre anécdotas que a él le pasan con los fans, “a mí me confunden mucho con Jorge” afirma el novato refiriéndose al hermano mayor de Los Morancos. Joaquín no duda en ponerse las gafas del invitado para que la gente pueda apreciar su parecido.

"No haríamos humor con las fatigas de la gente"

El humor es el medio de vida de los invitados y sobre él reflexionan. Para Los Morancos, el humor puede tener ciertos límites, “a mí no me gusta hacer humor con las fatigas de los demás” asegura Jorge Cadaval. César no está muy conforme con el humor negro, pero recuerda junto a su hermano lo que les hizo reír el entierro de su padre.

Los invitados de ‘Joaquín, el novato’ quieren enseñarle todo sobre su oficio al futbolista, para ello se le llevan a crear un personaje para conquistar al público del teatro en el debut de Joaquín.

Joaquín se transforma en Antonella, una mujer rechazada por César Cadaval con el que vivió un apasionado amor. El futbolista se mete en la piel del personaje hablando en italiano y acaba metiendo mano al componente de Los Morancos sin poder para de reírse.

Jorge y César Cadaval se llevan a Joaquín a comer junto a Manu Sánchez y La Terremoto de Alcorcón. Los humoristas hacen un repaso sobre lo importante que es crearse un buen nombre artístico y Manu Sánchez explica una divertida historia que le ocurrió junto a Chiquito de la Calzada.

Por fin llega el momento esperado por Joaquín, debutar en un teatro junto a Los Morancos haciendo gala de su particular sentido del humor. El novato se convierte en Antonella y deslumbra con su divertida actuación a todo el público presente. ¡Ovaciones y bravos en el debut de Joaquín con Los Morancos!