Mercedes, la madre de Roberto Leal: “Mi Rober me salvó la vida, desde chico siempre ha estado muy pendiente de nosotros”

Tras el pique protagonizado por Mercedes y Merchi sobre quién es el ojito derecho de la madre, si Roberto o Merchi, Joaquín ha querido conocer el día en el que el presentador salvó la vida a su madre.

“Es cierto, mi Rober siempre ha esto muy pendiente de nosotros desde chico”, ha confesado Mercedes al hablar del cuidado que profesa el invitado a su familia.

La madre deRoberto Leal ha relatado el día en el que el presentador salvó su vida en una playa de Nerja. “Casi me ahogo, el pobre me pone de pie y me estaba ahogando en la orilla, para que veas lo que es el miedo”, ha relatado Mercedes.

Con sentido del humor, la madre del periodista asegura: “Si no es por él, me ahogo. Y mi marido comiendo paella en el chiringuito”. Un susto que con el paso de los años ha quedado en una divertida anécdota que cuenta con cariño la madre de Roberto Leal.