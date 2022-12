Marc Márquez reta a Joaquín: “Para no defraudarme, deberías ponerte en 200 kms/h con la moto en la recta”

Joaquín Sánchez se subirá por primera vez en un vehículo de dos ruedas en el mítico Circuito de Jerez. El futbolista se sienta junto a Marc Márquez y le transmite las sensaciones que le supone probar con una moto en el circuito. “No he dormido en toda la noche”, asegura el novato.

Joaquín no quiere defraudar al seis veces Campeón del Mundo de MotoGP y le pregunta a qué velocidad debería poner la moto para no defraudarle. “Hombre, en 200 tiene que picar” le desafía Márquez al futbolista.

Una propuesta que no acaba de convencer a Joaquín, “se me van a salir los ojos a esa velocidad” afirma el presentador de ‘Joaquín, el novato’. Marc Márquez le asegura que entre 150 y 200 no se va a dar ni cuenta. “Nosotros en esa recta cogemos 320 kms/h “le confiesa el piloto. El invitado le explica a Joaquín cuál es la postura que tienen que llevar en la moto para resistir esa velocidad y ser aerodinámicos.