Leo Harlem y Joaquín se enfrentan en un duelo de chistes, ¿quién ganará?

Leo Harlem se ha convertido en el mentor de Joaquín para enseñarle como hacer un monólogo. El leonés le ha dado algunos consejos al Novato y le ha puesto a practicar con historias de noticias reales.

El humorista le ha explicado al Novato el motivo por el que se utilizan los chistes en un monólogo, “lo haces para hilar o para concluir una historia”, ha confesado Leo Harlem.

Joaquín ha confesado que a él los chistes le encantan y el invitado le ha propuesto hacer un duelo con miraditas de chistes.

Vestidos de vaqueros, ante de empezar con los chistes, le da un ataque de risa a Joaquín ante la ocurrencia de Leo Harlem, “si me ven así vestido, me echan el lazo a mí, no a los terneros”, ha dicho el invitado ante su look vaquero.

Al exfutbolista le cuesta concentrarse ante la rapidez del invitado, pero finalmente arranca el duelo de chistes frente a Leo Harlem. ¿Quién se lo llevará?