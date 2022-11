Joaquín pone de los nervios a Antonio Resines: “Pero si somos novios, ¿en qué sentido?”

“Estate quieto, a mí no me toques” le pide Resines al futbolista cuando se pone acaramelado al hablar de los papeles de seducir. El actor confiesa que no le gustan nada esos papeles de seducción.

“No puedes pensar en eso” le dice el invitado de ‘Joaquín, el novato’, Antonio Resines le pone un ejemplo a Joaquín sobre una historia de amor, “imagínate que tú y yo somos novios” le explica el actor a Joaquín.

Una suposición que ha Joaquín le hace ponerse más cariñoso con Antonio Resines, “pero ¿novios en qué sentido?” bromea el novato. El actor decide modificar la historia ante el manoseo de Joaquín, “vamos a imaginar otra cosa, que me estás poniendo de los nervios” le confiesa Resines.