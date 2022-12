Joaquín se marea en el simulador de MotoGP: “Son muchas curvas”

El simulador es lo primero antes de subirse a una moto, desde él puedes empezar a sentir lo que se vive a bordo de una moto y tener las sensaciones de correr en un circuito de MotoGP. Joaquín se adentra en la experiencia de la simulación apoyado por los consejos de Marc Márquez.

“Así vas a empezar a familiarizarte con el circuito y conocer la inclinación” le asegura el invitado al futbolista para que vaya conociendo el terreno del circuito.

“Si no se defiende en el simulador, yo no me hago cargo de que corra en el circuito” afirma Márquez antes de ver a Joaquín sobre la moto del simulador. El futbolista ha tenido algunos problemas con las curvas.