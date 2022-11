La entrevista más sincera de Alberto Chicote con Joaquín: “Nunca he buscado la estrella Michelin, nunca me ha importado”

La invitada quiere poner a prueba los conocimientos que ha adquirido Joaquín Sánchez tras sus consejos en una entrevista que tendrá que hacer el novato a Alberto Chicote.

“Me ayudarás” le sugiere Joaquín a Mercedes Milá, “estaré con el pinganillo, algo que no he hecho nunca” afirma la presentadora.

Alberto Chicote llega con ilusión ante el debut cómo entrevistador de Joaquín Sánchez. El cocinero asegura que al no saber nada de fútbol se informó sobre Joaquín Sánchez y todo el mundo le habló extremadamente bien de él.

El presentador de ‘Joaquín, el novato’ pregunta a Chicote sobre si ha conquistado mucho por el estómago, “no lo he tenido que hacer mucho, porque no he tenido un historial largo de ligoteo” confiesa el invitado.

Alberto Chicote habla de la historia de amor con su mujer y de la importancia que tiene la cocina para conocerle a él cómo persona.

Sobre la importancia de la cocina, Alberto Chicote asegura que él es feliz con el éxito que tienen sus restaurantes, pero nunca ha buscado el reconocimiento de una estrella Michelin. Así ha sido la entrevista más sincera de Alberto Chicote en ‘Joaquín, el novato’