La emoción de Almudena Cid ante el bonito detalle de su madre: "Cuando me retiré, me sacó la cartilla con todo lo que me había ahorrado”

La exgimnasta fue llamada por la Selección Española con solo doce años de edad, una llamada que sus padres rechazaron, “no me querían dejar ir porque no había acabado la EGB”, ha desvelado la invitada de Joaquín, el novato.

La Selección becó a Cid con 150.000 pesetas el trimestre, “con ese dinero me compré un chándal blanco, algo que mi madre nunca me había comprado”, ha confesado la invitada ante su primera compra con el dinero que ganó en la gimnasia rítmica.

“Mi madre empezó a ahorrarme todo ese dinerito porque yo no era consciente”, ha asegurado la exgimnasta sobre la remuneración que le iban dando por las becas deportivas.

“Cuando me retiré me sacó la cartilla y me dijo, este dinerito es para que puedas dar una entrada para tu piso”, ha desvelado la invitada a Joaquín Sánchez ante el ahorro que fue haciendo su madre durante su carrera deportiva.

Almudena Cid se emociona al hablar de sus padres y tiene unas bonitas palabras de cariño dirigidas hacia ellos en Joaquín, el novato.