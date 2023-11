La contundente respuesta de Mario Vaquerizo a los que le tachan de homosexual: “Me duele por Alaska”

El cantante de las Nancys Rubias va a cumplir medio siglo junto a Alaska. Mario Vaquerizo ha recordado los inicios de su relación con la mexicana y ha explicado cómo fue el día de su boda.

A la hora de hablar de las críticas, Mario Vaquerizo ha asegurado que no las lleva, “las llevo mal porque hablan sin saber y pueden hacer daños a mis padres”, ha confesado. Ante los comentarios hirientes, Mario Vaquerizo se crece.

“En todo momento se cuestiona mi sexualidad y me dicen si yo soy maricón”, le ha explicado el invitado a Susana Saborido. Una opinión ante la que Mario Vaquerizo cree que no le cuestionan a él, sino a Alaska, “están cuestionando a mi mujer y me enerva”.

El periodista tiene asumido que una vez que te expones a la opinión pública puedes recibir muchos comentarios, “pero si yo no te pregunto que piensas de mí, no me lo tienes que decir”, ha sentenciado Mario Vaquerizo.