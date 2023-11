¿Ha sido infiel Mario Vaquerizo a Alaska? El artista le responde a Susana Saborido

El cantante de las Nancys Rubias ha hablado de cómo lleva los celos y ha querido dejar su opinión sobre la infidelidad.

Mario Vaquerizo ha explicado el papel de Alaska como jefa y como su pareja. El periodista ha confesado que “con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de que hay espacios que pertenecen a cada uno y no hay que invadir”. Una reflexión que ha apoyado Susana Saborido.

El invitado de Joaquín, el novato ha asegurado que Alaska y él van juntos a todos los lados y comparten amistades. “Yo no he sido infiel, eso no quiere decir que yo vea una chica que está buenísima y encima se lo digo a ella, eso es la confianza” ha afirmado Mario Vaquerizo.

Susana Saborido le pide a Joaquín que a ella no le haga comentarios sobre otras mujeres guapas.