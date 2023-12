La confesión de Cristina Pedroche sobre la maternidad: “He tenido un postparto complicado, porque en el fondo es un duelo de la mujer que era a la que soy ahora”

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se han convertido en padre de Laia. Una nueva aventura a la que poco a poco se están acostumbrando la presentadora y el Mejor Chef del Mundo. “Hemos pasado de ser dos a ser tres”, ha asegurado Pedroche sobre su nueva forma de vida.

La invitada ha querido contar el lado más amargo de la maternidad, “yo he tenido un postparto complicado en el que he llorado mucho, sigo llorando mucho, porque en el fondo es un duelo de la mujer que yo era a la que soy ahora”, ha confesado Cristina Pedroche.

La colaborada de televisión ha asegurado que pensaba que iba a ser más valiente, “con la niña me vine abajo y me daba mucho miedo todo”, ha dicho Pedroche.

La presentadora de Campanadas ha contado que la maternidad es maravillosa y preciosa, pero también ha tenido sus sombras. “Físicamente me recuperé enseguida, pero psicológicamente no estaba bien y yo estoy con una psicóloga haciendo terapia”, ha afirmado Cristina Pedroche.

“No eres mala madre porque llores y eso no significa que no quieras a tu hija”, ha explicado Pedroche sobre los sentimientos que ha tenido durante el postparto de los que muchas mujeres no hablar y parecen un tema tabú.