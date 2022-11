“¿Cómo se suelta el lastre en el espacio?”: Joaquín quiere saber cómo usan el baño sin gravedad

Joaquín tiene una duda sobre ‘soltar el lastre’ en el espacio que no duda en planteársela a Pedro Duque. “Eso es necesario, las personas durante seis meses deben de tener un cuarto de baño donde hacer sus necesidades” afirma Pedro Duque.

El astronauta le explica a Joaquín como es un baño espacial, “en el váter tu utilizar la fuerza de la gravedad, allí no hay abajo, hay que utilizar algo para sustituir la fuerza de la gravedad”.

Pedro Duque cuenta que el pis se hace en un aspirador y las aguas mayores con corriente de aire. “El truco es acertar muy bien” le asegura el invitado que cuenta que en Houston hay un simulador también de este proceso. “Si no lo has hecho bien no te dejan volar, lo que entrenas es el apuntamiento” confiesa Pedro Duque a Joaquín sobre cómo hacer aguas mayores en el espacio.