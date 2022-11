Antonio Resines da las razones por las que un calvo debe llevar sombrero: “El dermatólogo dice que si te salen machitas hay que tener cuidado”

Joaquín empieza agradeciendo a Antonio Resines su visita al programa, “gracias porque se que no estás al 100%” le agradece el novato al actor, que permaneció más de un mes en la UCI ha causa del coronavirus.

El futbolista le pregunta a Resines sobre su indumentaria, “tu tienes una pinta con las gafas y el sombrero, así salgo a la calle yo también” le pica el novato a su invitado.

Antonio Resines le explica los motivos por lo que lleva sombrero, “Lo llevo porque estoy calvo y me quemo, y el dermatólogo me dice que si te salen manchitas hay que tener cuidado”. Joaquín no duda en coger el sombrero y las gafas del invitado de ‘Joaquín, el novato’ y ponérselas al más puro estilo Indiana Jones.