MOMENTOS PROGRAMA 4 – INTERCAMBIO 1

El encuentro entre Nieves y Eli ha dejado a esta última muy enfadada porque siente que David no ha sido sincera con ella. Cuando llega a casa le cuenta que su mujer es una persona maravillosa y que el mentiroso es él. David no sabe qué es lo que Nieves le ha contado, pero está seguro de que él no ha mentido en nada, ha contado su relación tal y como él la vive.