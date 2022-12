"Esto es un calvario desde el primer día y espero que alguien diga de una vez donde está el cuerpo de Marta". De esta manera, expresa José Antonio, abuelo materno de Marta, sus sentimientos ante el juicio por asesinato que se inicia contra 'el cuco'.

José Antonio y Teresa se acuerdan bien de los amigos de Marta, "los ví una vez en mi casa de Chipiona. Eran unos niñós normales. Él ('el cuco') era un chico pequeño, finito al que mi nieta siempre llamaba 'el nene' o Javi". "Me gustaría creer que un niño así es inocente, pero las pruebas me indican que no es así".

"Quisiera creer en la primera versión que dieron, que en un arrebato le dieron con un cenicero y la mataron. Con la versión de que la ataron, violaron y maltrataron no puedo", se sincera Teresa. "Cuando llegas a cierta edad te envuelve una tristeza que no se puede superar. No vivimos, sobrevivimos."

Dos años después de su desaparición, sigue sin aparecer el cuerpo de la joven sevillana. "Pido a Dios que, a través de Marta, me ilumine y me diga 'abuelo busca aquí o allá'. Yo estaré allí para buscarla", dice José Antonio.

La salud de ambos es muy delicada, José Antonio reconoce que debe tomar pastillas para dormir, "llegan las dos de la mañana y ya estoy despierto deseando que amanezca para salir a buscarla". "Tengo miedo por él, confiesa Teresa, pues muchos días llega a casa muy decaído"