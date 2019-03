Teresa Fernández de la Vega: "no hay que masculinizarse para conseguir un liderazgo femenino"

En este día de reivindicación y celebración que es el 8M, Fernández de la Vega aspira a tener una sociedad igual y no una en la que permanentemente las mujeres “no tengamos que estar diciendo que hay discriminación, que hemos alcanzado todos nuestros derechos…”. El Gobierno del que yo formé parte “fue un Gobierno muy feminista, comprometido con favorecer el diálogo, progresar y mejorar la realidad de las mujeres”.

La ley para la lucha contra la Violencia de Género fue la primera que aprobamos y “creo que no ha servido para acabar con la violencia machista, porque es algo que está muy profundo, pero sí ha ayudado”, dice. En su opinión hemos avanzado, pero no lo suficiente y “por eso hoy restamos reivindicando una sociedad en la que las mujeres no seamos discriminadas”.

Sobre el manifiesto del 8M y los mensajes que incluye ante los que Vox y el Partido Popular se ha mostrado en desacuerdo, Teresa Fernández de la Vega pone en valor todo lo que nos une más que las discrepancias y, en su opinión “todas las mujeres queremos vivir sin miedo, sin violencia y sin discriminación. Luego habrá matices, diversidad y eso es bueno, porque la diversidad crea riqueza”.

Sobre las declaraciones de Pablo Echenique, portavoz de Podemos, y los motivos por los que no va a hacer huelga el 8M en base al trabajo que tiene previsto en esta jornada, Fernández de la Vega ha apuntado que respeta su posición “pero no la comparto. Es su decisión y eso no quita importancia a lo que hacemos un día como hoy”.

Su actividad a lo largo del 8M va a ser de reivindicación y conmemoración. Su intención es trabajar por las mujeres en África en la asociación ‘Mujeres por África’ y recuerda que, en su opinión, el motor de la sociedad reside en las mujeres”.