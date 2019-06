Así vive la prensa internacional el juicio 'al procés': "No interesa, me cuesta vender los temas a los medios"

Martin Rhodems, corresponsal de Reuters en España, asegura que en los medios británicos lo que más han destacado es la estabilidad del Gobierno de España. Sin embargo, incide en que el juicio se ha seguido de forma indirecta ya que todo el interés mediático de Reino Unido recae ahora sobre 'el Bréxit'."Más allá del brexit los británicos no tienen mucho interés por nada", destacaba.

Asegura además Rhodems que los medios ingleses procuran no hacer juicios de valor sobre si existió rebelión o no y "están a la espera de acontecimientos".

Por su parte, Martin Dhams destaca el poco interés que suscita el tema en Alemania. Él ha tenido dificultades para vender el final del juicio, y destaca que tenía que insistir varias veces a los medios para que consideraran publicables sus informaciones. Le llama la atención "el interés relativo en este juicio".

En opinión de este periodista no cree que haya habido un golpe de Estado, porque no forma parte del Código Penal. Considera que no debe usarse el término 'golpe de Estado' ya que "todo el mundo tiene una asociación de ideas de lo que es un golpe de Estado y cree que lo usan mucho los políticos de derechas con un interés mediático".