El secretario del PSC, Miquel Iceta ha sido entrevistado en 'Un café con Susanna' y se le ha preguntado por varias cuestiones políticas como la desconfianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias así como su opinión sobre la sentencia del procés.

Respecto al descarte de Sánchez de la propuesta de Iglesias de formar un gobierno de coalición de un año asegura que "la razón es obvia, no hay confianza suficiente" argumentando que la confianza hay que construirla y lo que toca ahora es hacer una investidura y plantearse en el futuro un gobierno de coalición.

"Necesitamos un gobierno capaz de actuar desde el primer momento sin una idea de temporalidad. Pido a nuestros amigos de Unidas Podemos que reflexionen bien pues sería la tercera vez que se impide la investidura de un presidente socialista. Yo creo que merecería la pena arrancar la legislatura y trabajar para construir una confianza que hoy en día no existe", explica el secretario de PSC.

¿En qué momento se quiebra la confianza? ¿Por qué no dice Sánchez que no se fía de Iglesias sabiendo que estamos abocados a una crisis económica?, ante estas preguntas de Susanna Griso, Iceta ha explicado que "el primero que dijo quiero estar en el Gobierno porque no me fío de mi futuro socio fue Pablo Iglesias", e invita así a Iglesias a reflexionar sobre esta frase puesto que asegura que no se puede crear un gobierno sin confianza ya que los españoles no merecen esa situación.

Para formar gobierno Iceta toma como ejemplo a Portugal y asegura: "hagamos como hizo Portugal, empecemos a trabajar y en la medida en que la confianza vaya creciendo podemos incluso pensar en un gobierno de coalición en el futuro".

Sobre si sería factible en España una gran coalición PSOE-PP, Iceta responde que "los partidos tienen la obligación de contribuir a la estabilidad y gobernabilidad pero en España no se están dando las circunstancias para hacer una gran coalición. Pues hay la posibilidad de una mayoría progresista que como no tiene mayoría absoluta se va a ver siempre obligada a pactar".

Sin embargo, Iceta afirma que en "España no hemos aprendido a pactar".

También asegura que en política siempre hay más posibilidades pero en España el pacto parece "como una rendición de derechita cobarde o de izquierdita cobarde. Pero yo creo que pactar es la esencia y alma de la política".

Volviendo a la desconfianza respecto a Unidas Podemos, Iceta afirma que hay elementos personales y políticos pero cree que políticamente serían capaces de encontrar un camino.

Respecto al procés, el secretario del PSC asegura que "no cabe otra posición que el acatamiento de las sentencias. Son opinables pero hay que acatarlas y recurrirlas si es posible, pero la aceptación de la sentencia es una norma básica de la democracia".

"Yo lo que pido a los independentistas que por doloridos que puedan sentirse o contrarios que puedan ser al contenido de la sentencia, no se aten las manos en el sentido de no poder haer política. El día que se resuelva la sentencia habrá espacio para el diálogo.. yo espero que la sentencia no nos impida hacer política", reflexiona Iceta.

Puigdemont ha habladp de represión por la disminución de participantes en la Diada a lo que Iceta responde que "cree que todo el mundo debería de moderar sus expresiones" ya que no entiende que Puigdemont hable de represión debido a que nos encontramos en un Estado de derecho, en una democracia "que le ha dado a los independentistas la oportunidad de gobernar y, por lo tanto, hablar de represión no se puede decir".

Critica también que "el independentismo tiene un problema, prometieron cosas que no se podía cumplir y es lógico que una parte de la base independentista se sienta frustrada o decepcioada". "La democracia no es contar manifestaciones, es contar votos", afirma Iceta.