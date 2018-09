Joan Ribó, alcalde de Valencia: "Hay que garantizar que quienes tienen problemas para pagar la luz no se queden sin ella"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

Joan Ribó, alcalde de Valencia por Compromís ha destacado que en Valencia llevan dos años con un bono social para combatir la pobreza energética y que a las personas no se las deje sin luz. "Tenemos que garantizar que quienes tienen problemas para pagar la luz no se queden sin ella", señala. Otro de los problemas sociales contra los que lucha su ciudad es la dificultad para acceder al alquiler. Considera que hay que reformar en profundidad el mercado eléctrico. "Somos uno de los países con más capacidad de producción y sin embargo tenemos la electricidad más cara. Lo que no puede ser es que estemos pagando los beneficios impresionantes del oligopolio eléctrico", lamenta.