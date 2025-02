La consellera cesada Salomé Pradas habla con Espejo Público y confiesa estar "destrozada"

Carlos Mazóntrata de desvincularse de todo lo que ocurrió en el CECOPI antes de que él llegara, y eso supone cargar la responsabilidad en los hombros de una de las conselleras cesadas, la de Interior, Salomé Pradas, que sí estuvo allí toda la tarde. Ella había guardado silencio desde su cese, pero en Espejo Público ha logrado hablar con ella.

Salomé Pradas, la consellera de la Generalitat Valenciana que fue cesada, ha reconocido a Espejo Público que está destrozada, y se vino abajo en varias ocasiones durante la conversación. Nos dijo que no deja de pensar en todo lo ocurrido y sobre todo en las víctimas. Se confiesa además frustrada por todo lo que se está diciendo, culpándola de todo y que ella no pueda defenderse.

Nos ha asegurado que quiere hablar, pero más adelante, cuando esté más preparada.

Algunas de las declaraciones de Salomé Pradas

"Ya por la mañana estuve en Carlet, en la Ribera alta, donde empezaban los problemas, con la gente. Muy preocupada me fui de allí al CECOPI.

El President ha certificado las horas a las que llegó, yo no tengo más que decir. Estuve hablando toda la tarde con el President informándole de lo que se sabía, le avisé de todo y decidió venir. Yo no soy quien para juzgar lo que hizo el President.

La decisión de lanzar la alarma no la tomé yo, la tomaron los técnicos con todos los datos que tenían. No lo digo por excusarme, es que fue así.

El sistema de alertas estaba en periodo de pruebas, yo nunca dije que no lo conociera, sino que era una herramienta que nunca habíamos utilizado porque estaba en pruebas.

Sé que hay gente que está intentando desviar las responsabilidades hacia mí, no hablo del President, hay mucha gente intentando distorsionar la realidad pero yo voy a decir la verdad y lo podré documentar todo con pruebas.

Hice todo lo que pude y lo que tenía que hacer , tengo paz interna de que no hice nada mal. Sigo pensando que me tengo que hacer la fuerte pero estoy en casa llorando y sin poder defenderme.

Nadie nos avisó de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo y teníamos el foco puesto en la presa de Forata. Si yo sé lo que estaba pasando en el barranco del Poyo me voy allí pasara lo que pasara.

Y en el CECOPI no hay teles, no hay teles, no veíamos imágenes…dependíamos de la información de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica.

Con quien hablé todo el rato fue con el alcalde de Utiel, preguntadle por mi, él os dirá lo que hice todo el día. Él hablaba conmigo desesperado porque se le ahogaba la gente".

