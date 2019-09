Susanna Griso ha entrevistado este martes a Albert Rivera al inicio de la entrevista le ha preguntado a el líder de Ciudadanos si sigue pensando que PSOE y Unidas Podemos llegarán a un pacto a lo que ha asegurado y criticado que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pusieron en evidencia que solo les diferenciaba el nombre del ministro de trabajo. Están de acuerdo en el programa, quieren subir impuestos, una nación de naciones y pactar con nacionalistas. Solo les faltaba repartir sillones y se están matando en público por repartirse sillones"

También se ha hecho eco de la pérdida de escaños en los resultados de la encuesta que sacó el periódico ABC, ante estos resultados Albert Rivera asegura que a pesar de está pérdida en encuestas "La realidad es que somos el partido que más crecimos en las últimas elecciones y movilizamos a nuestro electorado. No nos guiamos por las encuestas sino por los resultados electorales".

Sobre unas supuestas nuevas elecciones, la frase que emplea el líder de ciudadanos asegura que no entiende que "nos hagan perder el tiempo y el dinero", esto es lo que supondrían unas segundas elecciones según Rivera pero advierte que también serían una segunda oportunidad y se ha comprometido en directo y junta a Susanna en 'Un café con Susanna' que se compromete a llamar a Casado para gobernar: "yo me comprometo aquí hoy a que si hay un escaño más para una mayoría de cambio yo llamaré a Pablo Casado la noche electoral para que gobernemos juntos y que estemos a la altura".

Susanna le ha recordado también el pacto que hizo con Sánchez en 2016 por lo que le ha preguntado si el veto a Sánchez continúa. Ante esto la respuesta de Rivera ha sido: "Es él el que está vetando a los constitucionalistas. Para Sánchez, Ciudadanos, el PP y sus votantes somos fascistas, fachas... cada día está insultando a la mitad de España". "Sánchez está cometiendo un error histórico lavando la imagen a los que quieren destruir España".

Rivera ha conseguido críticas a lo largo de estos meses de modo que reprocha que se le hagan estas críticas"por ser coherente" ya que asegura que él está haciendo todo lo que ha venido diciendo desde el debate. "A mí no me compran ni me ofrecen sillones, he llegado hasta aquí siendo libre", asevera Albert Rivera.

Sobre Javier Nart, quien asegura que todavía está en el grupo de Ciudadanos, asegura y reivindica que "si uno se va de un lugar no se queda con un sueldo vitalicio para cinco años".

Para finalizar, la inseguridad de Barcelona asegura que aquellos que comente hurtos no tienen castigo por lo que Ciudadanos propone que "quien reincida tres veces cometiendo hurto tiene que pasar por prisión". "Yo le pido a Colau que en lugar de dedicarse a defender los presos separatistas y poner lazos que dedique a vigilar las calles de Barcelona".