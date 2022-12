"Teresa nos ayuda mucho y nos dice cómo actuar es una gran profesional"

Las última noticias que nos llegan hablan de que Teresa ha recuperado capacidad pulmonar, ha reducido su carga vírica y desde anoche comenzó a ingerir líquidos aunque todavía no come nada sólido. Hay optimismo y cada día que pasa están más convencidos de que puede superar la enfermedad. "Ella sigue estando grave aunque está pasando un periodo de mejoría", asegura el enfermero que la atiende Manuel Torres.

Sobre cómo es Teresa Romero, Manuel solo tiene buenas palabras. "Yo trabajé junto a ella atendiendo al primer misionero con ébola. Es fantástica y una gran profesional. Como paciente no echa una mano y ayuda a retirar cualquier cosa con la que nos podamos contaminar. Intenta que no tengamos que tocarla mucho para no contagiarnos".

Ha confirmado que están recibiendo ayuda psicológica. "Tenemos que pasar mucho tiempo con unos trajes que no nos dejan trabajar muy bien y el miedo al contagio es grande, por eso utilizamos los servicios de psicólogos".