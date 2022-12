"No tenía sueldo, me pagaban en función del volumen de trabajo"

Hay zonas en España donde la situación de la economía sumergida es especialmente grave, suele coincidir además con las provincias donde hay más paro. Si analizamos por provincias, Almería es en la que más se cobra y se paga en negro. Más del 31 por ciento de su economía es sumergida. La siguen de cerca Zamora, Granada, Albacete, Córdoba y Cádiz. Extremadura destaca por el alto nivel de dinero negro que se mueve en sus dos provincias. La que menos economía sumergida tiene es Madrid.

Jesús Coronado tiene 41 años. Es de Barcelona, pero ha recorrido el país de punta a punta para buscar trabajo en el mundo de la hostelería. Ahora mismo está en Bilbao. En total, ha trabajado en negro casi 6 años. "No tenía un sueldo y cada día me pagaban en función del trabajo que habíamos tenido". Isidoro, Jonathan y José Luis son tres hermanos malagueños que solo cobran en B ya que es la única forma que tienen de subsistir. Ni prestación, ni seguro, nada. "hemos buscado por toda la provincia y no hay forma de poder trabajar de manera legal, solo en negro". Por último, Jacinta es una mujer de 37 años con dos hijos a su cargo. Es madre soltera y lleva 16 años trabajando en fábricas de calzado en Elche. Lleva trabajando 10 años sin contrato y la llaman para la temporada.