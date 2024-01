Situación insostenible en Barajas. JUPOL exige soluciones definitivas: "no podemos dar seguridad a todas esas personas"

El Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas tiene previsto abrir en las próximas horas una nueva sala de asilo con la que se pretende aliviar la crisis de inmigrantes hacinados en sus terminales. En Espejo Público hemos hablado con el responsable del sindicato policial JUPOL en el aeropuerto, Francisco Postigo, para saber la última hora. Nos cuenta que los migrantes permanecerían en las zonas comunes de la terminal internacional, por donde pasan cientos de viajeros: “hay peleas entre las personas que están hacinadas. La Policía ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante los últimos días.”

La situación en el aeropuerto correría serio riesgo de descontrolarse y la apertura de la nueva habitación buscaría aliviar el problema, aunque de momento permanecía cerrada. Además el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se reunía en la mañana de este martes con el embajador de España en Marruecos para tratar de resolver la crisis en colaboración con las autoridades marroquíes.

Utilizan vuelos procedentes de Casa Blanca

Postigo narra la forma que tienen estos inmigrantes de llegar a nuestro país: “son vuelos que vienen desde Casa Blanca con destino algún país de Sudamérica, pero haciendo escala en Madrid. Cuando llegan a Barajas solicitan asilo. El 99% solicita asilo, solo un 1% continúa su viaje”. Los inmigrantes entrarían en avión y con la documentación pertinente a nuestro país, y una vez aquí, legarían incluso a destruir sus documentos antes de solicitar el amparo de las autoridades.

¿Desde cuándo se está agravando tanto esta situación?

La inseguridad lleva empeorando desde hace bastante tiempo y los migrantes se encontrarían en una situación inaceptable. Postigo aclara: “Llevamos muchos meses, desde finales de octubre de 2023. Las salas de la terminal 1 y la terminal 4 son las más afectadas. En las últimas semanas se ha desbordado la situación”. El representante policial denunciaría las condiciones en que se pretende ampliar el aforo a los inmigrantes en el aeropuerto: “la sala que van a abrir en las próximas horas no tiene ninguna medida de seguridad ni para las personas que van a ocuparla ni para los policías. No cumple con ningún protocolo de seguridad y nosotros no podemos dar seguridad a todas estas personas. Tenemos que poner fin a esto.”