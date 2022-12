Rosario Porto cambia de versión durante la reconstrucción

¿Por qué Rosario Porto tardó 19 minutos en el viaje de ida y casi el doble en el de vuelta? Es lo que tratan de explicar los investigadores. Ella lo justifica asegurando que fue a echar gasolina y se desvió. Pero dice que no entró en la gasolinera, ya que no aparece en las cámaras de seguridad de la misma, y dice que no entró porque vio a muchos clientes haciendo cola para repostar. Después puso rumbo a un centro comercial en el que no llegó a entrar porque se le hacía tarde.

Dijo además, que fue hasta 3 veces a su chalé de Teo y solo la primera vez con la niña. Dijo que tras comer todos juntos en la casa de su ex marido, la niña salió primero y fue al piso de Doctor Texeiro, muy cerca del de su padre. Porto fue a por su coche que guardaban en un garaje del piso en el que vivian sus padres, en General Pardiñas y pasó a recoger a la niña por lo que estacionó en doble fila frente a su domicilio.

Dijo que al llegar a la casa de Teo, la niña le dijo que no se encontraba bien por lo que la trajo de nuevo a Santiago. Luego que volvio a Teo y de allí al una tienda de ropa deportiva pero se había dejado la cartera, por lo que volvió a Teo por tercera vez para recoger la cartera para, después regresar al garaje y caminar hasta su casa donde dice ya no estaba la niña. Los investigadores no creen su version que califican de rocambolesca