Roba un Sorolla por despecho

Josefa estaba satisfecha con la compra que había hecho en un mercadillo de Valencia. Tenía cinco cuadros de reputados pintores por 19.000 euros. En ese momento, Josefa envió una fotografía de estudio a la galería Ansorena de Madrid para que se los tasaran, se llevó la sorpresa de su vida, eran falsos. "Presenté una denuncia y a él lo detuvieron. Ahora no puede vender cuadros, pero a mi no me admitieron mi denuncia a trámite", asegura Josefa.

Despechada y decepcionada porque nadie le devolvió esos 19.000 euros, se tomó la justicia por su mano y el 9 de abril de 2010 se presentó en el Museo Benlliure de Valencia. Allí robó un Sorolla auténtico, "El Santero de la Cofradía", y lo hizo tan suyo que pagó 200 euros a un taller privado para que lo restaurase. Mientras, los responsables del museo buscaban a alguna banda organizada de ladrones.

A Josefa no la pudieron pillar entonces, pero la Policía Local de Valencia la encontró casi un año después del robo y el cuadro ha vuelto a su lugar original.