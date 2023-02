¿Qué son los gastos 'vampiro' que engrosan la factura de la luz?

Sin darnos cuenta consumimos más de lo necesario porque en casa tenemos decenas de gastos "vampiro", son pequeños consumos que pasan desapercibidos pero que céntimo a céntimo incrementan nuestra factura de la luz. En el programa Espejo Público analizamos con Javier Dasí, conocido experto en ahorro energético en las redes sociales, cómo conseguir ahorrar en la factura de la luz. Según Dasí estos gastos "vampiro" pueden llegar a suponen un consumo extra que va entre el 3% y el 5% para un hogar medio. Como ejmplo, en una factura del 100 euros podemos ahorrarnos unos 5 euros si apagamos el stand by de la tele y el resto de electrodomésticos que puedan tener un consumo fantasma.

¿Qué son los gastos "vampiro"?

Pero ¿Qué son los gastos "vampiro"? Es importante detectarlos, son todos esos consumos fantasma que se esconden detrás de muchos aparatos eléctricos que viven enchufados aunque no los usemos las 24 horas. El stand by de la televisión, las regletas de los enchufes y de muchos otros electrodomésticos que permanecen enchufados aunque en ese momento no los usemos. Lo primero que nos recomiendan los expertos como Javier Dasí, ingeniero eléctrico Objetivo luz", es revisar qué tipo de aparatos necesitamos mantener encendidos permanentemente y cuáles podríamos desenchufarlos y evitando el gasto fantasma.

¿Cómo podemos ahorrar?

Aún muchas personas creen que dejando los electrodomésticos en 'stand by' no gastan pero sí lo hacen. Es cierto que puede resultar incómodo enchufar y desenchufar constantemente muchos de esos aparatos pero teniendo en cuenta que ese esfuerzo se traduce en una factura de la luz más pequeña combien tenerlo en cuenta.