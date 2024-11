¿Qué ha fallado en la respuesta a la emergencia de la DANA?: los meteorólogos José Antonio Maldonado y José Ángel Núñez nos lo explican

El paso de la última Dana por la Comunidad Valenciana ha dejado cuestionamientos sobre la eficacia en la gestión de la emergencia climática, a pesar de las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). José Antonio Maldonado, reconocido meteorólogo de nuestro país, ha acudido hoy al plató de Espejo Público y ha asegurado que la AEMET cumplió con su labor al emitir avisos de nivel rojo, "el nivel rojo quiere decir peligro máximo, y esto puede traer como consecuencia daños muy graves en bienes materiales y en las personas". En el caso de la Comunidad Valenciana, Maldonado cuenta que el nivel rojo en esta comunidad está en 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y en 90 litros en 1 hora, y por tanto "esas circunstancias se han dado y por tanto la AEMET avisó".

Sobre la responsabilidad de los avisos, el meteorólogo confirma que "la AEMET lanza los avisos, pero la alerta tiene que darla protección civil y las autoridades pertinentes". También ha puntualizado que, una vez emitidos los avisos, la responsabilidad de activar la alerta corresponde a Protección Civil y a las autoridades, incluyendo Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior.

"La percepción del riesgo no fue transmitida con la urgencia precisa"

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET en Valencia, coincide en la gravedad del riesgo y ha expresado en Espejo Público su preocupación porque, a pesar del aviso rojo, "en la ciudad había una vida totalmente normal". Núñez indicó que “algo no ha funcionado”, si bien no quiso calificarlo como un error. Para él, las redes sociales de AEMET evidencian que, en todo momento, la información y las advertencias estuvieron disponibles y actualizadas. Al observar la normalidad en las calles de Valencia horas antes de la riada, consideró que la percepción del riesgo no alcanzó a la ciudadanía o no fue transmitida con la urgencia necesaria: "nosotros aún ya sabiendo lo que podía ocurrir, cualquiera puede revisar nuestro historial de X, la información que hemos ido dando durante estos días, antes, durante y después, de la crisis meteorológica, del día 29. Y creo que sería sobre las 11 del mediodía, horas antes de que se desencadenara la riada, estuvimos advirtiendo. Y esos tweets los estuve poniendo yo directamente. Porque al volver de la calle, en un momento que pude salir y ver que todo estaba normal".

Los expertos sugieren que el fallo podría estar en la falta de coordinación entre la AEMET y Protección Civil, así como en la necesidad de mejorar los protocolos de comunicación para garantizar que los avisos críticos lleguen con claridad a la población. La recomendación es reforzar la infraestructura de comunicación entre las entidades responsables y mejorar la difusión del riesgo a la ciudadanía, haciendo que estos mensajes sean claros y urgentes para que la población tome medidas preventivas.

Cronología de los avisos por la DANA

El viernes 25 de octubre la AEMET emitió una advertencia inicial por un episodio de lluvias generalizadas en la Península y Baleares, en la que alertaba que de forma más probable, durante el martes 29 de octubre, se podían dar “chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y localmente persistentes” en puntos de la vertiente mediterránea, aunque todavía había mucha incertidumbre “sobre la localización exacta de los mayores acumulados”.

El 27 también se pronosticó lluvias intensas para el martes 29, considerado el “día álgido”. El 29, a primera hora de la mañana la AEMET declara alerta roja en el interior norte de Valencia, los avisos escalaron de naranja a rojo. Se alertó en redes que el litoral sur de Valencia sufría lluvias de intensidad torrencial con acumulaciones de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora que podían “ocasionar crecidas e inundaciones”.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, publicó un vídeo a las 11:27, alertando de una “situación de gran adversidad en el área mediterránea por lluvias torrenciales” con avisos rojos (el nivel máximo) que “suponen peligro extremo” tanto en la provincia de Valencia como la de Málaga.