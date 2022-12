"Puede ser el peor hombre de la faz de la tierra"

La chica de 15 años acusa a José Gregorio de violador y que las relaciones que mantuvieron fueron obligadas. Afirma que fue amenazada por José Gregorio para que tuviese relaciones con él e incluso llego a amenazarla con devolverla a su país.

José Gregorio ha hablado en directo con Espejo Público, afirma que lleva dos años de duras acusaciones. "Este día es magnífico para mi porque podré defenderme" afirma. Defiende que la relación fue consentida. Pero él mismo describe de "incalificable y horrible" su comportamiento.

Su ex pareja Cecilia, hermana de la denunciante, le muestra cierto apoyo. También ha hablado para Espejo Público sin mostrar su cara. Cecilia habla de él como "puede ser ahora mismo el pero hombre sobre la faz de la tierra". Declara que no está del todo de su lado, si ha aguantado tanto es porque hace unos años no tenía papeles, pero lo que no consiente es que llamen al padre de su hijo violador. Ella defiende que la relación que tuvo José Gregorio con su hermana fue una relación consentida.

Cuando ha terminado la entrevista, ambos se han marchado de la mano al juzgado.