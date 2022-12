Poli Díaz: "Me quieren quitar de enmedio"

"El potro de Vallecas", Poli Díaz, se recupera lentamente de una paliza que varios desconocidos le porpinaron cerca de su casa. Poli ha asegurado a los micrófonos de Espejo Público que no era la primera vez que le sucede esto "ya me ha pasado varias veces. La policía me ha dicho que me vaya, pero yo no voy a dejar vallecas que es mi barrio".

"Me quieren quitar de enmedio", dice Poli, que no ha querido dar explicaciones sobre las razones que pueden existir para que haya recibido ya cuatro palizas. "La policía me ha dicho que no lo diga".