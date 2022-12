¿Podría Alfonso Basterra acabar delatando a su mujer?

La situación de Alfonso Basterra podría mejorar y mucho. Así lo apuntan fuentes cercanas a la investigación. Todo eso si se decide a colaborar. A cambio le habrían ofrecido beneficios procesales. Es decir, rebajar la imputación a la que se enfrenta.

Un acuerdo que rompería el pacto de 'no agresión' al que parecía haber llegado con su ex mujer. Ninguno de los dos ha culpado al otro del asesinato de la niña. Todo lo contrario. Alfonso, incluso, ha defendido la inociencia de Rosario Porto. Pero, ¿qué pasaría si Basterra decidiera colaborar con el juez?. A su favor, los escasos indicios que le señalan en comparación con todas las pruebas que apuntan a su ex mujer.

Garantías procesales que podrían llevarle incluso fuera de los muros de la prisión de Teixeiro. Lo cierto es que el ingreso en prisión de Alfonso Basterra le privó de llevar a cabo varios proyectos laborales. Proyectos como trabajar en el departamiento de relaciones públicas del consorcio, que le han dejado, confiesa, en una precarioa situación económica.