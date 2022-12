Un pederasta intenta secuestrar a una niña en Vélez Málaga

Enfrente de los juzgados de Vélez Malaga y a plena luz del día es como Robert Edward Bill ha intentado raptar a una niña de 12 años. El ex profesor británico está considerado un peligroso delincuente sexual en su país, donde ya fue condenado por el intento de secuestro de una niña de tan solo 5 años. En esta ocasión, la videovigilancia de los juzgados veleños ha facilitado su identificación, ya que las cámaras recogen el momento extacto en que el hombre introduce a la menor por la fuerza en el interior de su coche. Una terrible secuencia que la niña ha descrito en la denuncia presentada en comisaría.

Así lo relata la pequeña en su denuncia. "Íba sola y cuando pasé al lado de un coche que acababa de aparcar, el conductor me empujó violentamente y me introdujo en el interior del vehículo. Estaba muy asustada. Cuando el hombre ya se había metido en el coche, me di cuenta de que la puerta del acompañante se podía abrir y podía salir, de manera que accioné la manecilla y me escapé llorando". Una reacción que le salvó la vida. Su atacante no pudo más que huir en un coche pequeño, que, al darse a la fuga, choca con otro vehículo con la puerta que la niña había dejado abierta.

Robert Edward Bill es un conocido pederasta británico de 58 años con un tenebroso pasado. Ex profesor y diseñador de parques infantiles permanece fichado en el registro británico de delincuentes sexuales desde hace una década. Robert Edward Bill ya fue condenado por posesión de pornografía infantil y agresión sexual a una menor.

Gracias a las cámaras de los juzgados también se ha logrado averiguar la marca y el modelo del vehículo con el que intentó secuentrar a la pequeña, un peugot 106 de color gris plata que llevaba una pegatina de bebé abordo en la luna trasera.