Los padres de Agustín luchan por darle a su hijo una mayor calidad de vida

Agustín nació a los seis meses de gestación y pesó un kilo, 278 gramos. A partir de ahí, ha sufrido todo tipo de problemas de salud. Sufrió un derrame cerebral, un virus estuvo a punto de costarle la vida, una necrosis en los intestinos obligó a cortarle 38 centímetros. A los tres años, por las medicinas tan fuertes que había tomado, le tuvieron que sacar casi todos los dientes, y el año pasado le operaron de una hipospadia.

En total, Agustín ha tenido 25 operaciones en sus siete años de vida. Tiene parálisis cerebral, no sabe hablar, utiliza pañal y sus padres están en el paro. El milagro es que Agustín no se rinde, y a pesar de todo, es capaz de sonreír. Sus padres intentan que lleve una vida normal, pero esa tarea es casi imposible. Agustín depende las 24 horas del día de la ayuda de su madre. "Tengo que prepararle para ir al colegio y darle su leche especial. Necesita que se lo haga todo". Jesús y Antonia hacen todo lo posible para mejorar la calidad de vida del pequeño y aseguran que lo más duro es "no saber el día de mañana qué es lo que va a suceder con tu hijo", dice Jesús.

En Espejo Público le hemos querido dar auna sorpresa a Agustín. Estela Alcaraz, directora de comunicación del Instituto FAY, se ha comprometido a hacerse cargo del tratamiento que Agustín necesita para conseguir tener mejor calidad de vida y de enseñar a sus padres a hacer las terapias que su hijo necesita