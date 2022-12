Padre Toño: "Mi pecado ha sido hablar de lo que nadie quiere hablar"

El infierno del Padre Toño se remonta al 29 de agosto cuando fue detenido y acusado de pertenecer a una mara salvadoreña. A partir de ese día Toño ha pasado 37 días en prisión en condiciones infrahumanas y a su vuelta ha hablado en Espejo Público de la injusticia de su encarcelamiento.

La tarea del Padre Toño en El Salvador, uno de los países considerados más peligrosos del mundo, era ejercer su labor como sacerdote y ayudar a los integrantes de las maras, las bandas dedicadas a cometer actos delictivos, a reintegrarse en la sociedad.

El Padre Toño asegura que su pecado fue "dar voz a aquellos a los que no interesa que hablen". Tras 20 horas de juicio y una estancia de un mes durmiendo en un colchón en el suelo "los fiscales me ofrecieron negociar y negocié, me vi obligado a confesar aunque no haya sido verdad".

Así describe el sacerdote su dura estancia en prisión, un lugar en el que no existe la ley. Algo parecido a lo que ocurre en todo el país, el cuarto más peligroso del mudo, y así lo denuncia Toño: "Han convertido los asesinatos entre jóvenes en un juego de niños".