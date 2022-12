El padre de Asunta tuvo 15 minutos para ocultar pruebas

21 de septiembre, Rosario Porto y Alfonso Basterra acuden a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su hija. A las 22:31 comienzan su relato. Pero Alfonso no permanece hasta el final, ni siquera llega a firmar el atestado. ¿Por qué?. Basterra se marcha de las dependencias policiales con una excusa. El pretesto que pone es que va a acercarse al domicilio de su ex mujer para hacer más indagaciones sobre el paradero de su hija. Pero Alfonso miente a los agentes. No fue directamente al piso de Rosario. Sino que se dirige a su propio domicilio, en la calle República Argentina. Así lo confirman las cámaras de seguridad que delatan a los padres de Asunta.

En esta ocasión, la grabación de un banco situado en una de las esquinas de la calle República Argentina que capta claramente a Alfonso en dirección a su piso. ¿Por qué miente a los agentes? ¿Para qué oculta su verdadero destino?. Pasan 15 minutos hasta que su imagen vuelve a aparecer en las grabaciones de otra cámara de seguridad. 15 minutos clave, que los investigadores consideran es el tiempo que Basterra usó para deshacerse de su ordenador portátil. Un ordenador del que desde un principio Alfonso ha ocultado su existencia y que luego se ha negado a entregar. ¿Por qué no quiere que se encuentre? ¿Qué información tan comprometida puede contener el ordenador de Alfonso Basterra?.

Los investigadores sospechan que el portáil de Alfonso podría contener fotos, videos, correos electrónicos y busquedas en internet muy valiosas para el resolver el crimen de Asunta. La gran pregunta es, ¿tuvo Basterra tiempo suficiente en esos 15 minutos para deshacerse del portatil o de todo su contenido?. Tras este tiempo, abandona su domilicio y entonces sí pone rumbo al piso de su ex mujer. Pero al llegar descubre que ya están allí Rosario Porto junto con la madrina y unos agentes de policía. Por eso cobra especial importancia esta pregunta que Charo le hace a Alfonso en los calabozo estando ya ambos detenidos. "¿No te dio tiempo a eso, verdad?".