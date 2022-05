El ovacionado pregón de Antonio Resines por San Isidro: "Os deseo unas estupendas y divertidas fiestas"

Madrid está preparada para celebrar sus fiestas en la pradera con fiesta, conciertos y todo tipo de eventos. El actor Antonio Resines ha realizado el pregón que da inicio a las fiestas de San Isidro. Resines estuvo en la UCI por coronavirus, enfermedad de la que se ha ido recuperando.

En el pregón, el actor ha recordado a los médicos de la sanidad pública y ha pedido disfrutar de una fiestas con "precaución y cabeza". Ha comenzado con cuatro gigantes y, tras ello, ha dado bienvenida a las fiestas rodeado de la comitiva municipal presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, entre otros.

Resines ha recreado una secuencia de 'Bienvenido, Míster Marshall', de Luis García Berlanga. El objetivo ha sido la de rendir homenaje a un genio al que ha "admirado", así como a "todos los que se dedican y se han dedicado a este oficio, el cine".

Ha recordado su infancia en Madrid

Expresa que está "muy orgulloso" de pertenecer a este sector desde hace 40 años. "Es un verdadero honor estar hoy aquí, no sabéis la ilusión que me hace. Aunque yo nací en Cantabria he vivido siempre en Madrid", ha dicho.

Antonio Resines ha recordado que desde los tres meses vivió en Sainz de Baranda y que iba a jugar al parque de El Retiro. También ha vivido en Chamberí, un lugar del que ha destacado sus cines y sus cafeterías.

Aunque ha valorado que "lo mejor de Madrid" son "los madrileños", los que han nacido aquí, los que vinieron al poco de nacer y los que se encuentran en la ciudad desde hace mucho. La ciudad es "acogedora, sociable y generosa".

El actor ha pedido a madrileños y visitantes que celebren las fiestas de San Isidro Labrador "con moderación y pasando por casa para algo más que ducharse y comer algo". "Y si queréis ligar, lo primero es el respeto", dice.

"Como pregonero os deseo unas estupendas y divertidas fiestas, con cabeza y precaución y os lo digo porque con lo que acabo de pasar, nadie mejor que yo", ha expresado.