"Nunca he pegado a mi hijo y ese día tampoco"

La familia de Juan Manuel se encuentra destrozada tras la muerte del joven de 14 años. Su cuerpo ha aparecido flotando en las aguas del río Órbigo. Tomás, su padre, asegura que se enfadó con su hijo porque llegó tarde a comer. "Le dije que cómo llegaba a esas horas a comer y me contestó que había estado comiendo en casa de su abuela. Como eran las seis de la tarde, le dije que fuera la última vez y que me obedeciera de una vez. Le dije que si le reprendía era por su bien", asegura su padre.

"También le dije que se marchara a jugar con sus amigos y que no regresara hasta la noche. Estaba siempre encerrado en casa y alternaba muy poco con los amigos. Lo que me fastidió fue que era el día de Pascua y que no estuviéramos todos para comer", afirma.

Tomás desmiente rotundamente que le pegara o algo parecido "nunca le he pegado, ni ese día tampoco". La relación con su hijo siempre fue muy normal, "le veía muy poco", dice ya que pasaba todo el día trabajando.