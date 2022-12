Un nuevo intento de secuestro de un menor en Madrid

Un nuevo intento de rapto de menores en Madrid ha incrementado la alarma social en varios barrios de la capital. El secuestrador podría haber cambiado su radio de actuación y haberse trasladado desde las calles del distrito de Ciudad lineal, al barrio de San Cristóbal de los Ángeles, algo más lejos de centro de la ciudad.

En Espejo Público hemos hablado con los vecinos de este barrio que han descrito a este hombre como una persona de unos 45 años que cubría su cabeza con un gorro blanco, no muy alto y delgado. "Yo lo único que puedo decir es que llevaba un gorro blanco. Era una persona de una estatura no muy alto, delgado y es lo único que puedo decir y se marchó", asegura un testigo.

La Policía no confirma si es o no el secuestrador de Ciudad lineal, pero la alarma ya se ha extendido también por este otro barrio de la capital. El hombre que busca la Policía lleva en torno a dos meses sin actuar, siempre y cuando no sea él quien ha levado a cabo este intento de secuestro en san Cristóbal de los Ángeles.