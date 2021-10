Yurena cogió las medicinas de su hijo de 9 años, las mascotas y un perro labrador. Ese fue el último momento en el que esta vecina de El Paraíso estuvo en su domicilio tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja (La Palma). Su casa estaba en la zona cero del volcán y fue de las primeras en ser evacuada. Actualmente vive en la casa que le han prestado unos vecinos: "Estamos muy agradecidos porque no teníamos dónde ir. Es gratificante el apoyo dentro de todo este caos", señala.

Para Yuri el volcán tiene momentos en los que "se enfada", asegura que los vecinos están cansados del ruido de la erupción. "Este ruido nos tiene a todos aturdidos, queremos que pare esto, es un sinvivir".

La pizzería de su hermana ha quedado totalmente aislada por la lava, por el momento su actividad económica está paralizada. Pensaban que iban a perder el negocio pero lo que han perdido ha sido la casa.

Es difícil encontrar niños por la calle, casi todos se encuentran en sus casas. Su hijo de 9 años ha perdido su casa y su escuela. "Dice que no entiende por qué el monstruo se ha llevado su casa y su colegio. No tiene contacto ni con sus amigos", lamenta. "Esto es aterrador y por mucho que yo te pueda contar no sabes el día siguiente qué va a pasar".

