El vulcanólogo Vicente Soler explica dónde podría producirse el próximo volcán tras el fin del Cumbre Vieja

El vulcanólogo Vicente Soler explica cómo se genera el volcán de La Palma y cómo va evolucionando en los últimos meses. Todo comenzó en la profundidad de la corteza terrestre, a unos 20 kilómetros. En octubre de 2017 se detectan terremotos a una profundidad que se siguen detectando durante los 4 años siguiente en la zona. El 11 de septiembre de 2021 se detectan terremotos a los 10 kilómetros de profundidad y en 8 días estos terremotos comienzan a acercarse a la superficie a la vez que se van desviando en un ángulo de 25 grados hacia el norte y el oeste

Cuando la sismicidad se concentra se produce un terremoto. Concretamente este fenómeno se produce el domingo a las 10,00 horas, este abre el paso a la inyección de un dique y a las 15.00 horas comienza la ascensión del magma y a las 15,10 horas da lugar al origen de la erupción. Durante estos 86 días de erupción la sismicidad ha permanecido en esta zona, incluso a más profundidad de los 30 kilómetros y la profundidad somera ha estado entre los 12 y los 15 kilómetros pero siempre en la misma zona, en la vertical del Cumbre Vieja.

Desde hace más de 12 días no hay terremotos ni una realimentación que serían los prolegómenos de otro volcán o una erupción más larga. Los expertos han optado por la cifra de 10 días de espera en los que el volcán no tenga actividad y entonces se certificará el final de la erupción. Señala el experto que hasta el momento los volcanes se han concentrado en la zona que se denomina la dorsal de Cumbre Vieja. Indica Soler que la siguiente erupción no será en el mismo lugar. "Las erupciones se alinean en el dorsal donde va la ruta de los volcanes".

Hay voces que dicen que el volcán de San Juan estuvo parado 5 días y luego se reactivó, sin embargo considera Soler que es una situación bien distinta a la actual. Reconoce que esa circunstancia pudo haber tenido lugar el día 27 de septiembre cuando el volcán se detuvo durante 7 horas. "Eso era totalmente comparable a la erupción del San Juan que también se detuvo y reanudo en otro punto pero ahora estamos asistiendo al fin de un proceso", concluye.

