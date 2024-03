Vuelta de Sofía Cristo y llamada en directo de Bárbara Rey: ¿Qué le ha alejado 44 días del plató?

La colaboradora de Espejo Público, Sofía Cristo, ha tenido que permanecer la friolera de 44 días alejada del plató del programa. Tiempo que ha estado repleto de novedades en el mundo del corazón, donde también tenían hueco noticias de actualidad que involucraban a su madre, Bárbara Rey, e incluso a ella misma.

El programa tenía preparado un vídeo resumen para poner al día sobre los hechos más trascendentes ocurridos durante este mes y medio, y tratados en Más Espejo.

El verdadero motivo

Finalmente Sofía desvela la auténtica causa de la ausencia del programa. "En este mes me he marchado porque estoy haciendo un 'proyectazo'" asegura Sofía Cristo, que continua explicando emocionada: "Vais a estar tan orgullosos de mi cuando lo veáis. ¡Vais a flipar! No vais a pensar ni que soy yo porque no parezco yo, pero soy yo", y mantenía cierta incertidumbre.

¿Problemas en la familia?

Poco antes de que comenzara el 'tiempo muerto' de Sofía en Espejo Público, se conocía que Bárbara no pasaba por sus mejores momentos y habría tenido algunos problemas de salud.

Además, unos momentos del mencionado vídeo están protagonizados por ella y su madre, porque Bárbara Rey recientemente tenía también problemas con la justicia, que le imputaba un delito de 'alzamiento de bienes', y que terminaba con la famosa actriz declarándose culpable de los hechos, llegando a un acuerdo con la Fiscalía.

El tema levantaba polémica al preguntarle, la periodista Gema López, a Sofía, si creía que su madre lo había hecho para proteger a sus hijos o a uno en concreto, por el que pedirían pena de prisión. Sofía Cristo respondía que su madre buscaría proteger a todos por igual, y habría aceptado su culpabilidad.

Sofía Cristo y Gema López dejaban patente su desacuerdo, al manifestarse la primera en contra de la manera de actuar de Hacienda y la Fiscalía, y Gema expresar que su madre habría actuado mal y sería responsable de ello. Esto daba lugar a un acalorado debate, que se veía interrumpido por la llamada telefónica en pleno directo de la implicada, Bárbara Rey, y que quería explicarse al mismo tiempo que consultar a la abogada.