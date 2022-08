El vídeo del intento de 'linchamiento' al presunto autor de pinchazos en el Medusa Festival

Además del incidente en el Medusa Festival que provocó la caída de varias estructuras y falleció un joven. También se denunciaron pinchazos a varias jóvenes. Tal y como se puede ver en el vídeo principal de la noticia, la seguridad del festival tuvo que intervenir para evitar que agredieran al presunto autor de los pinchazos.

Varios asistentes intentan agredir a otro joven, porque presuntamente era el autor de los pinchazos en el Medusa festival. La seguridad se lo tuvo que llevar prácticamente escoltado para evitar que lo 'lincharan'.

Víctima de uno de los pinchazos en el Medusa

Carla es una de las víctimas de los pinchazos en el Medusa Festival. Cuenta que ahora le han derivado a medicina preventiva para realizarle un seguimiento: "Me seguirán dando un tratamiento".

Explica que iba caminando hacia el escenario con sus amigas cuando notó un pinchazo en el brazo. Después fue a seguridad para notificar la agresión y fue atendida por sanitarios. "Empecé a estar muy mareada, desorientada, se me dormía el cuerpo y me trasladaron al hospital, donde estuve ingresada en el hospital".

Ella asegura que no reconoció al presunto agresor de la agresión de los pinchazos, por lo que desconoce si se trata del chico del video. "A mi me habló un chico diciéndome que allí fuera donde se ve el video pillaron a este chico pinchando a varias chicas; yo en ese momento ya no estaba, estaba en el hospital no vi a nadie".

Cree que uno de los problemas puede ser la falta de seguridad: "Cuando nosotras entramos por el primer control no nos miraron las riñoneras ni nada".