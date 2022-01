El vídeo de la agresión de 2 cazadores en Toledo en la que un hombre perdió el globo ocular: "Le has reventado el ojo"

El agredido ha perdido un ojo al ser golpeado con la culata de un arma después de recriminar a padre e hijo que estaban cazando en una zona no permitida de Toledo. En el vídeo de la agresión queda patente que el hombre es agredido por el cazador, que alega que no tiene derecho de grabarle. "Le has reventado el ojo", dice una mujer que acompaña a la víctima.

Alicia Velasco es portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo. Señala que la víctima se encuentra recuperándose de las lesiones físicas y emocionales de la agresión. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de perder el globo ocular del ojo izquierdo.

Apunta la agente que una vez que la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos se encontró con el agredido sangrando en abundancia y este fue trasladado a dependencias hospitalarias. Los agentes hablaron con su hijo, también agredido, y comentó que habían salido a reprender la actitud de dos cazadores que habían salido de una zona de coto privado de caza.

El presentador del programa 'Como el perro y el gato' de Onda Cero, Carlos Rodríguez, señala que este tipo de problemas son una cuestión diaria que él mismo vive cerca de su domicilio con los cazadores. Carlos interpuso una denuncia a uno de los cazadores que le disparó a su casa. Cree que el mundo de la caza tiene una protección excesiva y "parece que es natural que haya accidentes". "En el año 2020 hubo más de 20 accidentes por la caza", apunta. Apuesta por hacer "un análisis de la entrada de enajenados al mundo de la caza".

Puedes volver a ver cómo fue la agresión de dos cazadores a un hombre que ha perdido un ojo en Toledo en Espejo Público a través de Atresplayer.